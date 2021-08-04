Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предусмотрительно предпочел вовремя покинуть политическую сцену. Об этом 4 августа сообщил астролог Влад Росс, передает «Главред»

Аваков сделал фото, в котором увидели намек на его возвращение © РИА Новости, Сергей Козлов / Перейти в фотобанк

По его словам, грядущей осенью Украину захлестнет протестная волна.

«Эти протесты будут связаны с тем, что Украину заставят действовать в рамках "формулы Штайнмайера" или пустить воду в Крым. Обществом все это будет воспринято как пересечение властью "красных линий". Также не исключен осенью тарифный Майдан», — рассказал Росс.

Он предрек отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

«Дальше Разумков и Аваков будут играть в тандеме: Разумков будет идти в президенты, а Аваков — в премьеры. Они сформируют команду, которая будет в оппозиции к [Владимиру] Зеленскому. Это будет хороший и эффективный тандем. Ведь уже этой осенью в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы», — отметил Росс.

Астролог высоко оценил шансы Авакова стать новым премьер-министром.

«Это самый умный и самый хитрый политик, который уже более семи лет пребывал у власти, плюс силовики очень завязаны на него. К тому же имя Арсен означает "благородный воин", "благодетель"», — добавил Росс.

В июле Верховная Рада уволила Авакова и назначила на его должность депутата парламента от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения. Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал отставку, кроме слов благодарности депутатам.