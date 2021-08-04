«В восемь утра выехал из дома в Киеве и в восемь вечера приземлился в аэропорту Вашингтона. Первая встреча — в восемь утра по Вашингтону, а это сообщение я делаю в восемь утра по Киеву. Говорят, что восьмерка — это о благосостоянии, бесконечности и постоянном движении. То есть, об отношениях Украины и США», — написал министр.
Вместе с Ермаком Кулеба встретится с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, а также сенаторами и американскими аналитиками.
«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — написал глава МИД Украины.
Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом 30 августа. На встрече, по словам главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, планируется обсуждение строительства газопровода «Северный поток-2», привлечения США к нормандскому формату, а также увеличение военной помощи со стороны Соединенных Штатов.