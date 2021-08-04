Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон договариваться о деталях визита президента Украины Владимира Зеленского, который намечен на 30 августа. Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Facebook 3 августа

«В восемь утра выехал из дома в Киеве и в восемь вечера приземлился в аэропорту Вашингтона. Первая встреча — в восемь утра по Вашингтону, а это сообщение я делаю в восемь утра по Киеву. Говорят, что восьмерка — это о благосостоянии, бесконечности и постоянном движении. То есть, об отношениях Украины и США», — написал министр.

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, а также сенаторами и американскими аналитиками.

«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — написал глава МИД Украины.

Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом 30 августа. На встрече, по словам главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, планируется обсуждение строительства газопровода «Северный поток-2», привлечения США к нормандскому формату, а также увеличение военной помощи со стороны Соединенных Штатов.