Ранее МИД ФРГ сделал заявление о том, что Украина на законодательном уровне должна имплементировать формулу Штайнмайера, которая является дорожной картой, как и в какой последовательности надо реализовывать Минские соглашения. После этого помощник госсекретаря США Джордж Кент сделал прямо противоположное заявление, что американцы возражают против этой формулы.
Если проанализировать геополитику Запада последних 30 лет, станет понятно, что самая большая проблема для Запада — это даже не права человека, не ценности, а главное, чтобы Россия не вернулась опять Империей в Европу, и не усилила свое влияние, подчеркнул эксперт.
«Вот против этого идет ожесточенная борьба уже тридцать лет, уже с эпохи Ельцина, а не Путина. Вот в чем проблема, поэтому американцы будут использовать тоже Украину в этом отношении, как таран сдерживания России, и многие силы на Западе в том числе, и в Германии, и Франции — тоже это будут делать», — указал Рар.
На Западе понимают, что в Донбассе живут почти такое же население, как в Крыму, и что в состав Украины он не вернется, но они считают, что нельзя решить этот конфликт в пользу России, и поэтому будут препятствовать установлению мира, заключил собеседник издания.
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