В Америке и в Европе боятся, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины на правах особого статуса другие регионы Юго-Востока тоже будут смотреть в сторону России. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Джордж Кент сделал прямо противоположное заявление, что американцы возражают против этой формулы.

Если проанализировать геополитику Запада последних 30 лет, станет понятно, что самая большая проблема для Запада — это даже не права человека, не ценности, а главное, чтобы Россия не вернулась опять Империей в Европу, и не усилила свое влияние, подчеркнул эксперт.

«Вот против этого идет ожесточенная борьба уже тридцать лет, уже с эпохи Ельцина, а не Путина. Вот в чем проблема, поэтому американцы будут использовать тоже Украину в этом отношении, как таран сдерживания России, и многие силы на Западе в том числе, и в Германии, и Франции — тоже это будут делать», — указал Рар.

На Западе понимают, что в Донбассе живут почти такое же население, как в Крыму, и что в состав Украины он не вернется, но они считают, что нельзя решить этот конфликт в пользу России, и поэтому будут препятствовать установлению мира, заключил собеседник издания.

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