Видимо, кризис ударил настолько сильно, что американские компании не в состоянии возобновить производство сжиженного газа на нужном уровне. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Юрий Витренко в интересах США саботирует не только строительство российских обходных газопроводов, но и заполняемость самой украинской ГТС, чтобы, в частности, поставлять туда американский сжиженный газ.

Все эти разговоры насчет того, что американские производители СПГ хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, на поверку оказались просто болтовней, которая не прошла проверку практикой, подчеркнул эксперт.

«Кто мешает американским поставщикам нарастить продажи и захватить часть европейского рынка? Выгодная ситуация, дефицит, цены высокие — пожалуйста, вези. А его нет. Значит, что-то здесь не так, значит, эта гипотеза была просто болтовней. На текущем этапе, по крайней мере», — указал Марунич.

Пока же очевидно, что американцы использовали «Северный поток — 2» как инструмент политического давления на Москву, не более того, заключил собеседник издания.

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