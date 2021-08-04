Сейчас высказывается мнение, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интересах США саботирует не только строительство российских обходных газопроводов, но и заполняемость самой украинской ГТС, чтобы, в частности, поставлять туда американский сжиженный газ.
Все эти разговоры насчет того, что американские производители СПГ хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, на поверку оказались просто болтовней, которая не прошла проверку практикой, подчеркнул эксперт.
«Кто мешает американским поставщикам нарастить продажи и захватить часть европейского рынка? Выгодная ситуация, дефицит, цены высокие — пожалуйста, вези. А его нет. Значит, что-то здесь не так, значит, эта гипотеза была просто болтовней. На текущем этапе, по крайней мере», — указал Марунич.
Пока же очевидно, что американцы использовали «Северный поток — 2» как инструмент политического давления на Москву, не более того, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.