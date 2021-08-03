В отрывке Зеленский делится личными воспоминаниями про Крым.
«Ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь, ты — украинец. Не любишь, ты — гость. Ты — путешественник. Люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как мы. Для тебя это море уникально. Для тебя это море — это детство. Для тебя эти рапаны, они вкусные. И когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так, на зубах. Это же невозможно привить», — заявил Зеленский.
Также он рассказал, как прыгал с 14-метровой скалы в воду, чтобы удивить свою будущую супругу.
После того как некий гражданин Украины обратился в суд с иском о признании противоправным общение Зеленского на форуме iForum-2019 на русском языке, в октябре 2020-го Верховный суд обязал лидера использовать во время исполнения служебных обязанностей украинский язык.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымская платформа», на котором планируется принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.