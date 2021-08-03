Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью государственному телеканалу «ДОМ», вещающему в ДНР, ЛНР и Крыму, по-русски, несмотря на требование суда выполнять закон и говорить только на государственном языке. Отрывок разговора и анонс интервью 3 августа опубликовал в своем Telegram шеф-редактор канала Алексей Мацука

«Ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь, ты — украинец. Не любишь, ты — гость. Ты — путешественник. Люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как мы. Для тебя это море уникально. Для тебя это море — это детство. Для тебя эти рапаны, они вкусные. И когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так, на зубах. Это же невозможно привить», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, как прыгал с 14-метровой скалы в воду, чтобы удивить свою будущую супругу.

После того как некий гражданин Украины обратился в суд с иском о признании противоправным общение Зеленского на форуме iForum-2019 на русском языке, в октябре 2020-го Верховный суд обязал лидера использовать во время исполнения служебных обязанностей украинский язык.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымская платформа», на котором планируется принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.