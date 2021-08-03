Обвинения, высказываемые в адрес «Газпрома» украинскими чиновниками, являются частью пропагандистской кампании, направленной против «Северного потока 2», рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Ранее в госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) обвинили «Газпром» во взвинчивании цен на газ в Европе. Якобы российская компания не хочет бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, из-за чего в ЕС дефицит газа.

«Заявления Киева абсурдны и политически мотивированы: смысл именно в том, чтобы уличить Россию в якобы использовании энергооружия и таким образом заставить Германию ввести санкции против «Северного потока 2», — сказал Юшков.

Он также отметил, что поставки «Газпромом» газа в Европу в последние месяцы идут на исторических максимумах, дефицит же сформировался на рынке сжиженного природного газа (СПГ) из-за высоких цен на него в Азии, существенно превышающих европейские.

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Юшков отметил, что «сейчас мы перешли в следующую стадию борьбы против «Северного потока 2» Украины, США и их союзников».

Интервью Юшкова можно прочитать на сайте Украина.ру.