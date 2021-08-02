Во Львове упавшее из-за урагана дерево убило курсанта военной академии и его девушку. Об этом на странице в Facebook сообщил экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка

«Вчерашняя непогода во Львове забрала жизни двоих людей. Во время урагана в Стрийском парке на курсанта Национальной академии сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного и его девушку упало дерево», — написал Синютка.

Плюс сорок и ураганы: летом Украину накроет адская жара © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Предположительно, дерево могло упасть из-за удара молнии, так как на нем не было никаких дефектов. Как сообщают в управлении экологии, у дерева рядом были обнаружены специфические повреждения — «оно фактически разлетелось на щепки».