«Вчерашняя непогода во Львове забрала жизни двоих людей. Во время урагана в Стрийском парке на курсанта Национальной академии сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного и его девушку упало дерево», — написал Синютка.
Как сообщают в пресс-службе Львовского горсовета, молодому человеку было 20 лет, девушке — 18. В момент падения дерева они сидели на лавочке. Оба скончались на месте от полученных травм.
Предположительно, дерево могло упасть из-за удара молнии, так как на нем не было никаких дефектов. Как сообщают в управлении экологии, у дерева рядом были обнаружены специфические повреждения — «оно фактически разлетелось на щепки».