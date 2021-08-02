Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 28 июля, когда в республике задержали 171 человека.
С начала года из Белоруссии в Литву пытались попасть 3832 нелегальных мигранта, что в 47 раз больше, чем в прошлом году.
В последние месяцы Литва заявляет о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В связи с таким наплывом в стране была объявлена экстремальная ситуация.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов — из-за санкций запада у нее нет на это «ни денег, ни сил».