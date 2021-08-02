В Литве за прошедшие сутки задержали рекордное с начала года число нелегальных мигрантов из Белоруссии - 287 человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу департамента статистики

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 28 июля, когда в республике задержали 171 человека.

С начала года из Белоруссии в Литву пытались попасть 3832 нелегальных мигранта, что в 47 раз больше, чем в прошлом году.

Гуманитарная помощь: украинская колючая проволока защитит Литву от мигрантов © Sami Taipale / flickr

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов — из-за санкций запада у нее нет на это «ни денег, ни сил».