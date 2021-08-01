В июле количество обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины возросло в 10 раз по сравнению с июнем. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает 1 августа РИА Новости

ВСУ разместили ЗРК и бронетехнику у линии соприкосновения – ЛНР © РИА Новости, Максим Захаров / Перейти в фотобанк

«Жертвами вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины в июле стали три человека: один мирный житель ранен, один военнослужащий погиб и один защитник республики получил ранения», — сообщили в СЦКК.

От обстрелов больше всего пострадали подконтрольные ЛНР населенные пункты Желобок, Золотое-5, Донецкий, Молодежное, Калиново. Повреждено девять жилых домов.

Кроме того, по данным ЛНР, украинские силовики разместили в районе населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново станции радиоэлектронной борьбы для маскировки вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.