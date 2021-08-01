Как сообщили в ЛНР, в течение июня украинские силовики открывали по территории республики огонь 8 раз, а в июле — 82 раза. При этом во время обстрелов в июле один житель ЛНР погиб, двое военных были ранены.
«Жертвами вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины в июле стали три человека: один мирный житель ранен, один военнослужащий погиб и один защитник республики получил ранения», — сообщили в СЦКК.
От обстрелов больше всего пострадали подконтрольные ЛНР населенные пункты Желобок, Золотое-5, Донецкий, Молодежное, Калиново. Повреждено девять жилых домов.
Кроме того, по данным ЛНР, украинские силовики разместили в районе населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново станции радиоэлектронной борьбы для маскировки вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.