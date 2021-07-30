Приказ о назначении Остащенко подписал министр обороны Украины Андрей Таран.
«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно двигаемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этому выбору после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский», — рассказал Таран.
По его словам, назначение на этот пост женщины говорит не только о гендерном равенстве, но и о том, что на первом месте должны быть квалификация, патриотизм и профессиональные качества.
В настоящее время женщины составляют почти четверть общей численности ВСУ.
Татьяна Остащенко окончила фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института и Украинскую военно-медицинскую академию, прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. Окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности в университете в Великобритании.