Командование в Вооруженных силах Украины (ВСУ) впервые в истории страны возглавила женщина - полковник медицинской службы, главный инспектор Главной инспекции Минобороны Татьяна Остащенко возглавила Медицинские силы ВСУ. Об этом 30 июля сообщило Министерство обороны

Приказ о назначении Остащенко подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно двигаемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этому выбору после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский», — рассказал Таран.

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В настоящее время женщины составляют почти четверть общей численности ВСУ.

Татьяна Остащенко окончила фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института и Украинскую военно-медицинскую академию, прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. Окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности в университете в Великобритании.