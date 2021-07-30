Президент Владимир Путин после встречи с лидером США Джо Байденом озвучил, что превращение Украины в плацдарм несет угрозу российскому суверенитету, и Россия этого не допустит. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Рано или поздно наше терпение по Украине закончится. В новой национальной стратегии по безопасности четко написано, что мы будем крепить дружбу с белорусским и украинским народом и что мы будем защищать соотечественников за рубежом. Я ни на что не намекаю, но в Донбассе много человек имеют российские паспорта», — подчеркнул Леонков.

Собеседник издания добавил, что формальное членство Украины в НАТО в любом случае имеет значение, так как подлетное время ракет однозначно неприятный фактор в зависимости от того, сколько комплексов будет размещено, и их будут учитывать как цели приоритетного поражения.

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