Были разные мнения, что на такого рода провокации можно отвечать разными способами, о Совет безопасности РФ дал понять, что ответ может быть и силовым, отметил эксперт.
«Рано или поздно наше терпение по Украине закончится. В новой национальной стратегии по безопасности четко написано, что мы будем крепить дружбу с белорусским и украинским народом и что мы будем защищать соотечественников за рубежом. Я ни на что не намекаю, но в Донбассе много человек имеют российские паспорта», — подчеркнул Леонков.
Собеседник издания добавил, что формальное членство Украины в НАТО в любом случае имеет значение, так как подлетное время ракет однозначно неприятный фактор в зависимости от того, сколько комплексов будет размещено, и их будут учитывать как цели приоритетного поражения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.