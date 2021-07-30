Украинская сторона ранее посчитала, что для создания противокорабельной ракеты «Нептун», которую она преподносит как супероружие, понадобится около 40 миллионов долларов.
Единственное, что Украина сделала по этой ракете, так это только систему наведения, которая якобы самая лучшая, самая точная, будет лететь на 300 км, и Черноморскому флоту не поздоровится, пояснил эксперт.
«Но такого рода цели являются штатными для средств противовоздушной обороны, как корабельных, так и наземных. Понятно, что если, не дай Бог, они осуществят акт агрессии, когда эта ракета куда-то полетит и что-то повредит, ответ будет соответствующий», — подчеркнул Леонков.
Это дозвуковая ракета, и это серьезно, но сам принцип ее применения, который показала украинская сторона, в корне отличается от того, что сделали в России с ракетой «Х-35», уточнил специалист.
«Теперь она называется «Х-35У». Ее доработали, она летит на 260 км, ракета умная (подлетает к цели по замысловатой траектории, чтобы затруднить ее сбитие). Украинцы же только демонстрировали запуск и конечный участок ее поражения. Вопросы с маневрированием не освещались, а маневрирующие цели считаются сложными даже для американцев», — добавил он.
В России же нас на комплексах «Тор-М2» и «Бук-М2»/М3 такого рода объекты входят в библиотеку целей, учения проводятся, их сбивают, заключил собеседник издания.
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