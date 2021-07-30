Украина локально завезла некоторое количество корпусов и двигателей, чтобы наладить производство «Нептуна». Но так как интеграционные связи с Россией разрушены, сегодня они вынуждены апеллировать только к тому количеству, которое у них осталось. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Единственное, что Украина сделала по этой ракете, так это только систему наведения, которая якобы самая лучшая, самая точная, будет лететь на 300 км, и Черноморскому флоту не поздоровится, пояснил эксперт.

«Но такого рода цели являются штатными для средств противовоздушной обороны, как корабельных, так и наземных. Понятно, что если, не дай Бог, они осуществят акт агрессии, когда эта ракета куда-то полетит и что-то повредит, ответ будет соответствующий», — подчеркнул Леонков.

Это дозвуковая ракета, и это серьезно, но сам принцип ее применения, который показала украинская сторона, в корне отличается от того, что сделали в России с ракетой «Х-35», уточнил специалист.

«Теперь она называется «Х-35У». Ее доработали, она летит на 260 км, ракета умная (подлетает к цели по замысловатой траектории, чтобы затруднить ее сбитие). Украинцы же только демонстрировали запуск и конечный участок ее поражения. Вопросы с маневрированием не освещались, а маневрирующие цели считаются сложными даже для американцев», — добавил он.

В России же нас на комплексах «Тор-М2» и «Бук-М2»/М3 такого рода объекты входят в библиотеку целей, учения проводятся, их сбивают, заключил собеседник издания.

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