Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его IT-компания выиграла гражданский суд у компании Билла Гейтса на 110 тысяч долларов по вопросу нарушения авторских прав. Подробности он рассказал 28 июля в интервью на телеканале «Украина 24»

До ухода в политику Арахамия работал менеджером в своей IT-компании, которая перекочевала в США из Николаева. По его словам, еще сидя в николаевской квартире на американском рынке его компания могла заработать в год около 20 миллионов долларов. Давид Арахамия: кто он © Facebook, ІТ Arena

«У нас был один большой гражданский суд. Билл Гейтс против нашей компании на 110 миллионов долларов за нарушение авторских прав. Мы приобрели по лицензии коллекцию фотографий, которые были использованы в наших дизайнах. А потом оказалось, что правообладатели этих дизайнов из компании Билла Гейтса. Но у нас были все документы. И в суде, в общем-то, победили», — рассказал Арахамия.

Политик заявил, что его компания выстояла с трудом, поскольку адвокаты Гейтса «давили авторитетом». Со стороны компании Арахамии работал «небольшой, но очень умный еврейский дядя», который в прошлом был интеллектуальным поверенным по авторским правам в патентном ведомстве США. Выйдя на пенсию, он занимался частной практикой.

Арахамия рассказал, что его компания на защиту в суде потратила 600 тысяч долларов, а компания Гейтса около 9 млн долларов. После суда, по словам политика, стороны «подписали мировое соглашение и разошлись».