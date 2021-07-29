До ухода в политику Арахамия работал менеджером в своей IT-компании, которая перекочевала в США из Николаева. По его словам, еще сидя в николаевской квартире на американском рынке его компания могла заработать в год около 20 миллионов долларов.
«У нас был один большой гражданский суд. Билл Гейтс против нашей компании на 110 миллионов долларов за нарушение авторских прав. Мы приобрели по лицензии коллекцию фотографий, которые были использованы в наших дизайнах. А потом оказалось, что правообладатели этих дизайнов из компании Билла Гейтса. Но у нас были все документы. И в суде, в общем-то, победили», — рассказал Арахамия.
Политик заявил, что его компания выстояла с трудом, поскольку адвокаты Гейтса «давили авторитетом». Со стороны компании Арахамии работал «небольшой, но очень умный еврейский дядя», который в прошлом был интеллектуальным поверенным по авторским правам в патентном ведомстве США. Выйдя на пенсию, он занимался частной практикой.
Арахамия рассказал, что его компания на защиту в суде потратила 600 тысяч долларов, а компания Гейтса около 9 млн долларов. После суда, по словам политика, стороны «подписали мировое соглашение и разошлись».