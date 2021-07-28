Муж украинской певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма оставил супругу в России и улетел в США. Об этом 27 июля написала Тeleprogramma.pro

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Специалисты утверждают, что шансы на успех в Штатах у Тиммы минимальные, конкуренция крайне высока. Супруги утверждают, что об их расставании речь не идет, даже если спортсмену удастся устроиться в США.

Седокова при этом зарабатывает исключительно в России, именно ради карьеры она переехала в Москву, где уже успела приобрести недвижимость. По словам певицы, в России ее ежемесячный доход составляет порядка 500 тысяч рублей.

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Поженились Тимма и Седокова осенью 2020 года. У него это второй брак, у нее — третий. У спортсмена в предыдущем союзе остался сын, а у певицы трое детей от разных мужчин.

После заключения брака с артисткой дела у Тиммы пошли не очень хорошо, специалисты оценили последний сезон спортсмена как крайне удручающий, а в подмосковных «Химках» заявили, что сотрудничество команды с баскетболистом завершено.