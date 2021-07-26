Певица украинского происхождения Анна Седокова порадовала поклонников новым откровенным снимком с пляжа, где она позирует в лаковом плаще, едва скрывающем прелести артистки, но написала, что ждет реакции лишь одного человека в Instagram

«Любовь — это когда постишь фото в миллионный Instagram, а тебя волнует лишь один лайк», — прокомментировала пост Седокова.

Юпитер в Водолее: астрологи анонсировали период счастья © Pavel Danilyuk: Pexels Яниса Тиммы, и оно появилось, как и почти 30 тысяч лайков от других людей.

«Какая аппетитная! Класс! Супер! Фигура бомба!», «Аня, фигура у тебя аппетитная, сексуальное белье — супер», «Слишком все яркое», — отреагировали комментаторы.

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Поженились Тимма и Седокова осенью 2020 года. У него это второй брак, у нее — третий. У спортсмена в предыдущем союзе остался сын, а у певицы трое детей от разных мужчин.

После заключения брака с артисткой дела у Тиммы пошли не очень хорошо, специалисты оценили последний сезон спортсмена как крайне удручающий, а в подмосковных «Химках» заявили, что сотрудничество команды с баскетболистом завершено.