Представители украинского «Нафтогаза» опять зачем-то лезут в политику. Об этом заявил украинский эксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию «Украина.ру»

Эксперт по энергетике назвал заявление Витренко о транзите газа абсурдным © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Виктор Медведчук и Юрий Бойко ездили в Москву, было заявлено о возможности скидки от европейского уровня западной границы на 15-25%. Я думаю, это было бы разумно, рационально и полезно с точки зрения украинского потребителя. <…> Витренко же просто лезет в политику. Я думаю, что напрасно. Его предшественник Андрей Коболев (бывший глава «Нафтогаза». — ред.) на этом и погорел», — напомнил Марунич.

По его словам, Витренко повторяет ошибку Коболева, за которую тот и лишился должности, не только показав плачевные финансовые результаты, но и потеряв связь с реальностью.

«Коболев думал, что он несменяемый, что сместить его невозможно, но украинские центральные власти таки нашли на него управу. Я не понимаю, почему плохо покупать российский газ, если цена на него ниже, чем на украинском рынке. Потому что на нем написано «Газпром»? Почему-то при этом Украина исправно транспортирует газ, который подает «Газпром» в украинскую ГТС. Почему на этом Украина может зарабатывать, а на закупках российского газа — нет? Это какая-то шизофрения получается», — возмутился эксперт.

На днях глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что считает неприемлемыми предложения руководителя «Газпрома» Алексея Миллера по сохранению транзита через украинскую территорию при условии, что закупки российского газа Украиной вырастут. Глава «Нафтогаза» заподозрил, что таким образом российская компания пытается навязать Киеву свой газ, и подчеркнул, что этого не будет «никогда». Вскоре пресс-служба «Газпрома» распространила официальный комментарий, в котором пояснила, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Слова Миллера были адресованы партнерам «Газпрома» из стран ЕС, в первую очередь — немецким, отмечалось в сообщении.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.