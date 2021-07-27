Депутаты Рады соберутся на внеочередное заседание 23 и 24 августа, на которых будут голосовать за постановление о Крыме и о новом Большом гербе. Об этом 27 июля заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире «Украина 24»

По ее словам, 23 августа ожидается голосование за постановление, которое инициировал спикер Дмитрий Разумков.

«Оно есть на сайте Верховной Рады и его подписали около ста депутатов из разных фракций. Оно является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма… Кроме того, будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб», — заявила Кравчук.

Разумков: Парламент вряд ли рассмотрит скандальный закон Зеленского о цензуре в СМИ © rada.gov.ua

Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции Украины внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Большой герб содержит карту Украины с трезубцем в центре. На ней изображены также Крым и Донбасс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом.

Разумков неоднократно давал понять, что, хотя и состоит в команде президента, строит собственную политическую карьеру и готов выступить конкурентом Зеленского на следующих выборах главы государства.

Спикер Рады ранее призывал к пересмотру языкового законодательства, в частности, предоставления Донбассу права говорить на русском.

Сам он, по его словам, в повседневной жизни принципиально общается на русском языке.