На пляже Одессы аниматоры, которые предлагают туристам прокатиться на пони, бросили животное прямо на песке под солнцем. Уставшее и обезвоженное животное, пишут пользователи, даже не в состоянии было самостоятельно перебраться в тень. Об этом 25 июля сообщил Telegram-канал «Одесса-Инфо»

«На пляже "Сортировочная" каждый день зарабатывают благодаря ему. И просто его оставили при такой жаре на горячем песке лежать», — прокомментировал канал видео с лежащим на пляже пони.

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«Ужас какой, ну не люди, а изверги», «Надеюсь, найдутся влиятельные люди, которые что-то сделают, чтобы не мучали больше животное», «Вообще-то, им нельзя лежать — это раз. Во-вторых, уже вышел закон о том, что такое отношение запрещено, вызывается милиция», «Зачем снимать?! Дали бы ему воды какой-нибудь, напоили и облили бы его, чтобы он тепловой удар не поймал, а надо же снять, всем показать, что он умирает», — прокомментировали ситуацию пользователи.