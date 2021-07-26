«Женщина, я не танцую, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормально с ориентацией», — поется в композиции Костюшкина.
«Мама, я не зигую, мамочка, я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция. Мама, я не зигую, мамочка, я не зигую, хватит материться, нормально все с позицией», — в версии Монеточки.
«Использование чужих треков, заработок на интеллектуальной собственности другого человека — это как получить премию за работу твоего коллеги. Справедливо? Конечно же, нет. Особенно когда есть возможность вернуть такую премию, но ты этого не делаешь. Более того — продолжаешь получать ее и за следующие месяцы», — сказал Лалаян.
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На данный момент речь идет о 900 тысячах рублей ущерба, однако в ходе судебного разбирательства, пояснил адвокат, сумма с большой долей вероятности будет увеличена после получения данных о монетизации трека.