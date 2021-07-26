«На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма. При этом у Розенблюма больше шансов отправиться в Киев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.
Розенблюм работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии и занимался управлением политикой США в 2014-2018 годах. Также он выстраивал дипломатические отношения с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
В 2008-2014 годах Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.
Годфри до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент во время интервью рассказал, что уже в ближайшие недели Вашингтон назовет имя нового посла.