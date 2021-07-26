Посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Узбекистане Дэниель Розенблюм претендуют на должность посла США на Украине. Об этом 26 июля сообщает ZN.UA со ссылкой на источники

«На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма. При этом у Розенблюма больше шансов отправиться в Киев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.

США уже выбрали кандидатуру нового посла на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В 2008-2014 годах Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Годфри до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент во время интервью рассказал, что уже в ближайшие недели Вашингтон назовет имя нового посла.