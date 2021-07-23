Власти Украины ожидают резкую вспышку заболеваемости коронавирусом с наступлением осени и считают введение нового локдауна неизбежным. Об этом 23 июля сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает УНИАН

На Украине могут ввести новый локдаун - глава Минздрава © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ситуацию осложняет и распространение штамма «дельта», который способен вызывать «большие и быстрые вспышки», несмотря на усилия врачей.

Специалист добавил, что карантинные требования в стране, вероятнее всего, будут устанавливаться с большей жесткостью, нежели ранее.

«В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени», — заявил Кузин.

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 на Украине заболели более 2,3 миллиона человек. Жертвами вируса стали свыше 55 тысяч пациентов.