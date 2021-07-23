По его словам, сейчас в стране полностью вакцинировались от COVID-19 лишь 4% населения, а общего числа переболевших по-прежнему недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
Ситуацию осложняет и распространение штамма «дельта», который способен вызывать «большие и быстрые вспышки», несмотря на усилия врачей.
Специалист добавил, что карантинные требования в стране, вероятнее всего, будут устанавливаться с большей жесткостью, нежели ранее.
«В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени», — заявил Кузин.
По последним данным, с начала пандемии COVID-19 на Украине заболели более 2,3 миллиона человек. Жертвами вируса стали свыше 55 тысяч пациентов.