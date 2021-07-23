На Украине девушка на видео сожгла футболку с гербом страны. Об этом 22 июля сообщил Telegram-канал «Катарсис»

На видео, которое девушка-подросток опубликовала в Stories, она спичками поджигает футболку с гербом, которую держит ее подруга.

В скором времени девушка ограничила доступ к странице, но видео уже опубликовали в Telegram. После ролика с поджогом пользователи соцсети начали отправлять девушке возмущенные сообщения.

Выбросившая украинский паспорт женщина попала на «Миротворец» © Посольство України в США

«Ты не понимаешь, что мне по**й на этот герб?! Это была футболка моего бывшего, мне больно на нее смотреть. Мне реально больно было на нее смотреть. Ну и что, что там герб? Ну герб и герб», — заявила девушка.

Вскоре она извинилась за свой поступок, опубликовав отдельный ролик.

«Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Я понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать. Я искренне прошу прощения», — сказала она.

Ранее сообщалось, что киевский блогер сжег свой паспорт со словами «Прощай, гражданство». Впоследствии молодой человек извинился, заявив, что это был не настоящий документ.