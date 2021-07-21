Любая угроза санкций в отношении России неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проект соглашения США и ФРГ по «Северному потоку 2». Об этом 21 июля сообщает «Интерфакс»

Ранее замгоссекретаря Госдепа США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон и Берлин договорились требовать от России продлить на 10 лет договор о транзите газа через Украину и ввести санкции против РФ, если Москва «использует энергию как оружие».

«Любая угроза санкций — новая, старая или текущая — не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН», — цитирует агентство Лаврова.

Он отметил, что слышал сообщения о том, как предположительно завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока 2», однако предложил дождаться их официального объявления.

«Но из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает — если это правда — договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна», — сказал с иронией Лавров.

Офис Зеленского ответил на требования США молчать по «Северному потоку – 2» © REUTERS, Gleb Garanich отмечал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сделка между Германией и Соединенными Штатами по газопроводу «Северный поток — 2» будет пустой формальностью, Украина не получит компенсаций, а на Россию повлиять не удастся.

А глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что не понимает, как Германия сможет гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает.