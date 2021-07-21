В этот день замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США и Германия договорились оказывать на Россию давление с тем, чтобы договор о транзите газа через Украину был продлен на 10 лет.
«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России», — подчеркнул Витренко.
16 июля Киев выступил с критикой в адрес президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию запуску газопровода «Северный поток-2» во время их переговоров в Вашингтоне.
Позднее американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к переговорам США и Германии по «Северному потоку 2» сообщило, что администрация президента США Джо Байдена просит украинские власти молчать о своем несогласии с Вашингтоном и Берлином.
Также Байден потребовал не обсуждать с конгрессом США планы Штатов и ФРГ.
Зеленскому дали понять, что критика со стороны Киева повредит двусторонним отношениям Украины и Соединенных Штатов, сообщает Politico.
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