ФРГ не может гарантировать транзит российского газа через территорию Украины, так как не добывает его, сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью «Голосу Америки»*, опубликованном 21 июля

В этот день замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США и Германия договорились оказывать на Россию давление с тем, чтобы договор о транзите газа через Украину был продлен на 10 лет.

«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России», — подчеркнул Витренко.

«Транзитный договор продлить на 10 лет»: США и Германия «надавят» на Россию ради Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

Позднее американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к переговорам США и Германии по «Северному потоку 2» сообщило, что администрация президента США Джо Байдена просит украинские власти молчать о своем несогласии с Вашингтоном и Берлином.

Также Байден потребовал не обсуждать с конгрессом США планы Штатов и ФРГ.

Зеленскому дали понять, что критика со стороны Киева повредит двусторонним отношениям Украины и Соединенных Штатов, сообщает Politico.

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