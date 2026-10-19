"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США - 19.10.2026 Украина.ру
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"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США
"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США - 19.10.2026 Украина.ру
"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США
Украинка Анна, переехавшая с семьей в США в штат Иллинойс, рассказала в Instagram*, как устроены родительские собрания в американских школах. По её словам, это короткие индивидуальные встречи с учителями, а общих собраний и родительских чатов и вовсе нет
2026-10-19T10:21
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Жительница штата Иллинойс по имени Анна, ведущая блог о жизни за границей и преподающая английский, рассказала в Instagram*, как устроены родительские собрания в американских школах. По её словам, это короткие индивидуальные встречи с учителями, а общих собраний и родительских чатов практически нет.В начальной школе родительские собрания проходят два раза в год. Учитель отправляет электронное письмо, и родители записываются на удобное время для короткой встречи. Анна, например, записалась на 17:30. Беседа с учительницей длилась всего 15 минут.Общих собраний, где одновременно присутствуют все родители класса, по её словам, тоже не проводят. Родительских чатов практически нет. Поэтому семьи могут даже не знать, кто ещё учится в классе их ребёнка. Исключения бывают, когда дети дружат или вместе ходят на дни рождения, но постоянного общения между всеми родителями нет.В средней школе, которая в южном Иллинойсе охватывает 6–8 классы, родители могут и вовсе не знакомиться с учителями — если ребёнок хорошо учится и не создаёт проблем. Анна призналась, что лично не знает учителей своего ребёнка-восьмиклассника. Записываться на встречи не обязательно, а всю информацию родители получают по электронной почте или через Google Classroom.Судя по всему, Анна ожидала, что её рассказ вызовет восхищение. Но реакция подписчиков оказалась разной: в комментариях пользователи обратили внимание – родители годами могут не знать, кто учит их детей. Нет чатов, нет связи между семьями. Нет общих собраний, а также понимания, что происходит в классе. Всё общение сведено к электронным письмам и 15 минутам раз в полгода.Анна, следуя "за Американской мечтой", судя по всему, не поняла, что описала не "свободу от лишнего общения", а разрыв связей. В американской системе родитель, который хочет участвовать в жизни ребёнка, должен сам проявлять инициативу. Никто ему не позвонит, не напишет в чат и не позовёт на собрание. Хочешь знать учителя — иди и знакомься. Не хочешь — твоё право.Она рассказала об этом как о преимуществе. Но многие увидели в этом проблему: в школе, где родители не знают ни учителей, ни других семей, ребёнок предоставлен сам себе. А родитель — системе.И вместо того чтобы вызвать зависть, её рассказ вызвал вопросы. В том числе — к самой Анне: а вы вообще в курсе, что происходит с вашим восьмиклассником в школе, если вы даже не знаете его учителей?*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической
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Новости, США, Россия, Instagram, google

"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США

10:21 19.10.2026
 
© Pixabay
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Pixabay
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Украинка Анна, переехавшая с семьей в США в штат Иллинойс, рассказала в Instagram*, как устроены родительские собрания в американских школах. По её словам, это короткие индивидуальные встречи с учителями, а общих собраний и родительских чатов и вовсе нет
Жительница штата Иллинойс по имени Анна, ведущая блог о жизни за границей и преподающая английский, рассказала в Instagram*, как устроены родительские собрания в американских школах. По её словам, это короткие индивидуальные встречи с учителями, а общих собраний и родительских чатов практически нет.

В начальной школе родительские собрания проходят два раза в год. Учитель отправляет электронное письмо, и родители записываются на удобное время для короткой встречи. Анна, например, записалась на 17:30. Беседа с учительницей длилась всего 15 минут.

Общих собраний, где одновременно присутствуют все родители класса, по её словам, тоже не проводят. Родительских чатов практически нет. Поэтому семьи могут даже не знать, кто ещё учится в классе их ребёнка. Исключения бывают, когда дети дружат или вместе ходят на дни рождения, но постоянного общения между всеми родителями нет.

В средней школе, которая в южном Иллинойсе охватывает 6–8 классы, родители могут и вовсе не знакомиться с учителями — если ребёнок хорошо учится и не создаёт проблем. Анна призналась, что лично не знает учителей своего ребёнка-восьмиклассника. Записываться на встречи не обязательно, а всю информацию родители получают по электронной почте или через Google Classroom.

Судя по всему, Анна ожидала, что её рассказ вызовет восхищение. Но реакция подписчиков оказалась разной: в комментариях пользователи обратили внимание – родители годами могут не знать, кто учит их детей. Нет чатов, нет связи между семьями. Нет общих собраний, а также понимания, что происходит в классе. Всё общение сведено к электронным письмам и 15 минутам раз в полгода.

Анна, следуя "за Американской мечтой", судя по всему, не поняла, что описала не "свободу от лишнего общения", а разрыв связей. В американской системе родитель, который хочет участвовать в жизни ребёнка, должен сам проявлять инициативу. Никто ему не позвонит, не напишет в чат и не позовёт на собрание. Хочешь знать учителя — иди и знакомься. Не хочешь — твоё право.

Она рассказала об этом как о преимуществе. Но многие увидели в этом проблему: в школе, где родители не знают ни учителей, ни других семей, ребёнок предоставлен сам себе. А родитель — системе.

И вместо того чтобы вызвать зависть, её рассказ вызвал вопросы. В том числе — к самой Анне: а вы вообще в курсе, что происходит с вашим восьмиклассником в школе, если вы даже не знаете его учителей?
*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической
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