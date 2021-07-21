Сделка между Германией и Соединенными Штатами по газопроводу «Северный поток – 2» будет пустой формальностью, Украина не получит существенных компенсаций, сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Его слова приводит РИА Новости 21 июля

Так он прокомментировал сообщения о том, что ФРГ и США договорились по вопросу указанного проекта, негативно воспринятого Вашингтоном.

«Сделка будет чисто рамочной — общие фразы об энергетической безопасности Украины, о недопущении энергетического шантажа со стороны России… Украина если там и будет упоминаться, то опосредованно», — сказал Охрименко.

Офис Зеленского ответил на требования США молчать по «Северному потоку – 2» © REUTERS, Gleb Garanich

При этом договоренностей о больших инвестициях в украинскую экономику, о которых грезит Киев, ожидать не стоит, заключил Охрименко.