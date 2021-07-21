Так он прокомментировал сообщения о том, что ФРГ и США договорились по вопросу указанного проекта, негативно воспринятого Вашингтоном.
«Сделка будет чисто рамочной — общие фразы об энергетической безопасности Украины, о недопущении энергетического шантажа со стороны России… Украина если там и будет упоминаться, то опосредованно», — сказал Охрименко.
Он подчеркнул, что ни США, ни Германии в конечном итоге все же не удастся повлиять на Россию. Скорее всего, Германия обяжется закупать определенное количество американского сжиженного природного газа (СПГ), добавил эксперт.
При этом договоренностей о больших инвестициях в украинскую экономику, о которых грезит Киев, ожидать не стоит, заключил Охрименко.