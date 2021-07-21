«У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу», — заявил Тарасюк.
По его словам, НКРЭКУ поддерживает приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей наряду с предоставлением адресной помощи потребителям, которые в этом нуждаются.
Глава НКРЭКУ отметил, что решение по тарифам зависит от Кабинета министров Украины.
С 1 августа Кабмин планирует пересмотреть тариф на электроэнергию. Вместо единого тарифа на электричество хотят ввести четыре разных, в зависимости от объема потребления.