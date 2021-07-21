Украинцев ждет уравнивание тарифов на электроэнергию для населения и промышленности. Об этом сказал в интервью «Экономической правде» 21 июля глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк

«У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу», — заявил Тарасюк.

Украинcкое правительство приняло решение по летним тарифам на электроэнергию © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Глава НКРЭКУ отметил, что решение по тарифам зависит от Кабинета министров Украины.

С 1 августа Кабмин планирует пересмотреть тариф на электроэнергию. Вместо единого тарифа на электричество хотят ввести четыре разных, в зависимости от объема потребления.