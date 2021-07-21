«Бес попутал»: депутат от партии Порошенко назвала политику США жалкой

Депутат Рады заявила о причастности Порошенко к убийству Гиви
Депутат Рады заявила о причастности Порошенко к убийству Гиви
© РИА Новости, Ирина Геращенко / Перейти в фотобанк
По словам Сюмар, есть много общего между американским ситкомом «Секс в большом городе» и «сериалом» «Оппозиция на Украине».

«Девчата "Европейской солидарности" меняют стереотипы и показывают, что в 40+ могут быть женщины в политике. Не в жалкой американской, а в постсоветской украинской», — написала она.

Сюмар проиллюстрировала запись снимком, где она вместе с рядом депутатов «ЕС», в том числе Мариной Порошенко и Ириной Геращенко.

Позднее она изменила текст и назвала американскую политику «понятной».

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