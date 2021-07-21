«Бес попутал»: депутат от партии Порошенко назвала политику США жалкой

По словам Сюмар, есть много общего между американским ситкомом «Секс в большом городе» и «сериалом» «Оппозиция на Украине».
«Девчата "Европейской солидарности" меняют стереотипы и показывают, что в 40+ могут быть женщины в политике. Не в жалкой американской, а в постсоветской украинской», — написала она.
Сюмар проиллюстрировала запись снимком, где она вместе с рядом депутатов «ЕС», в том числе Мариной Порошенко и Ириной Геращенко.
Позднее она изменила текст и назвала американскую политику «понятной».