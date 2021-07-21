Министерство иностранных дел, Минкульт и Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины совместно с креативной школой Projector 20 июля презентовали стратегию продвижения страны как популярного направления для иностранных туристов, передает «Интерфакс-Украина»

Украинский туризм для украинцев: самая богатая певица страны угодила в скандал © Facebook, Kamaliya Марьяна Олеськив посетовала, что республика ассоциируется за рубежом с «коррупцией, бедностью, разрухой, революциями» и фактически отсутствует на туристической карте мира.

Олеськив отметила, что украинские власти будут работать с несколькими туристическими продуктами, к числу которых относятся путешествия с целью знакомства с культурой, религией, городами и природой страны, а также гастротуризм.

По словам первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, кампания по продвижению туристического бренда Украины продлится до конца сентября. Она понадеялась, что это привлечет большее внимание к республике.