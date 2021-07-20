Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года. Об этом 20 июля в интервью «Украинским новостям» рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко

Военный эксперт объяснил, почему России нужно бояться украинскую армию Владимиром Зеленским военная стратегия, согласно которой призыв будет заменен службой в резерве.

«Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом», — сказал Корниенко.

Отказ от призыва в армию, по словам депутата, возможен уже через два года. Он также отметил, что ожидается реформа системы военных комиссариатов. Все эти реформы связаны с планом членства в НАТО.