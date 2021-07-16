«Всегда нужно действовать, исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, того, что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же, буду», — сказал глава ДНР, отвечая на вопрос, будет ли он вступать в ряды партии «Единая Россия».
Форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов» проходит в Донецке при поддержке «Единой России». На площадке форума работает интерактивная зона — онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале Госуслуг.
В форуме приняли участие первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и депутат Госдумы РФ, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко. Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений из России и ЛДНР.