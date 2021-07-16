Глава ДНР Денис Пушилин намерен вступить в партию «Единая Россия». Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке 15 июля, передает ДАН

Россияне ДНР и ЛНР должны обладать теми же правами, что и жители РФ — Пушилин © из личного архива Дениса Пушилина сказал глава ДНР, отвечая на вопрос, будет ли он вступать в ряды партии «Единая Россия».

Форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов» проходит в Донецке при поддержке «Единой России». На площадке форума работает интерактивная зона — онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале Госуслуг.

В форуме приняли участие первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и депутат Госдумы РФ, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко. Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений из России и ЛДНР.