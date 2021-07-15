«Граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социальную и экономическую жизнь Российской Федерации», — заявил Пушилин.
Он пояснил, что речь идет об интеграции в российские системы социального обеспечения, образования, медицины и обязательного медицинского страхования, подключение к государственным услугам — «всё то, что полагается всем россиянам».
Глава ДНР также сказал, что Республики Донбасса — часть большой России, которая не заканчивается на границах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей.
Киев и Чернигов, Одесса и Николаев, Днепропетровск и Запорожье, Харьков и Кировоград — это русские города, добавил Пушилин.
По его данным, сотни тысяч российских граждан сейчас живут на Украине и являются объектом геноцида.