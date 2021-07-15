Жители ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, должны полностью включиться в социальную и экономическую жизнь Российской Федерации, сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 15 июля на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов», проходящем в Донецке

«Граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социальную и экономическую жизнь Российской Федерации», — заявил Пушилин.

Пушилин: Единство русских людей нерушимо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Глава ДНР также сказал, что Республики Донбасса — часть большой России, которая не заканчивается на границах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

Киев и Чернигов, Одесса и Николаев, Днепропетровск и Запорожье, Харьков и Кировоград — это русские города, добавил Пушилин.

По его данным, сотни тысяч российских граждан сейчас живут на Украине и являются объектом геноцида.