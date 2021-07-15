Власти украинского города Хмельницкий приняли постановление, согласно которому с карты города исчезнут названия улиц и переулков, связанные с СССР и Россией. Соответствующая новость появилась на днях на сайте местного горсовета

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Свой вклад в этот процесс решило внести и руководство Хмельницкого, разом поменяв названия 13 улиц, 10 переулков и одного проезда.

Так, например, улица Маршала Конева теперь будет носить имя атамана Запорожской Сечи Ивана Сирко, улица Ломоносова превратилась в улицу писателя Олеся Гончара, а переулок Мичурина отныне будет называться Живописный. Также в Хмельницком больше не будет улиц и переулков в честь атаманов Степана Разина и Емельяна Пугачева, кроме того, не будет больше в городе улицы Декабриста Раевского.

Отдельно стоит упомянуть еще несколько переименований, где имена прославленных советских героев Великой Отечественной войны заменили на украинских коллаборационистов и националистов. Вместо летчика-истребителя Алексея Маресьева одна из улиц теперь получит имя журналиста, сотрудника нацистской оккупационной администрации на территории Украины Уласа Самчука, а улица Александра Матросова станет улицей Дмитрия Донцова — теоретика украинского национализма, расиста и антисемита.

Ранее в нескольких городах Украины избавились от названий улиц в честь первой космонавтки, депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой.