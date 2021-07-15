Бывший лидер «Правого сектора»*, а ныне «командующий» так называемой Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош назвал статью об Украине президента России Владимира Путина опасным сигналом для Киева. Свое мнение он 14 июля опубликовал в Facebook

За «братьев-чеченцев». Ярош угрожает властям Украины © warriors.fandom.com

В понедельник, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о публикации на украинском языке, и добавил, что увидел в ней глубокую и детальную работу.

При этом Зеленский заявил, что мысль о братских украинском и русском народах в статье Путина об Украине больше похожа на библейский ветхозаветный сюжет, когда первый сын Адама и Евы Каин убил своего младшего брата Авеля.

*Деятельность организации запрещена в РФ.