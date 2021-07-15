«Все это информационная "артподготовка" к следующему этапу попытки ликвидации украинской государственности… В ближайшее время попытается снова нанести удар… Будем к этому готовы! Ой, или пан, или пропал — дважды не умирать!» — заявил Ярош.
В понедельник, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о публикации на украинском языке, и добавил, что увидел в ней глубокую и детальную работу.
При этом Зеленский заявил, что мысль о братских украинском и русском народах в статье Путина об Украине больше похожа на библейский ветхозаветный сюжет, когда первый сын Адама и Евы Каин убил своего младшего брата Авеля.
*Деятельность организации запрещена в РФ.