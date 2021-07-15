«Не такой эмоциональный». Аваков не мог уволиться в сердцах — Золотарев
«Не такой эмоциональный». Аваков не мог уволиться в сердцах — Золотарев
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Бывший министр опубликовал в своем Facebook снимок, на котором он держит руку на сердце, и написал «СлаваУкраїні!».

При этом публикацию правили. Изначально было написано — «СлаваУкраїне!».

По правилам, на украинском языке это должно было быть написано как "Слава Україні", а если по-русски, то "Слава Украине".

Аваков прокомментировал свою отставку на несуществующем языке

Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 14 июля. Это случилось после того, как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США на Украине Джорджем Кентом.

 