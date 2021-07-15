Уволенный по собственному желанию министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил 15 июля депутатов за поддержку, написав комментарий в сети по-русски украинскими буквами

«Не такой эмоциональный». Аваков не мог уволиться в сердцах — Золотарев © kmu.gov.ua

При этом публикацию правили. Изначально было написано — «СлаваУкраїне!».

По правилам, на украинском языке это должно было быть написано как "Слава Україні", а если по-русски, то "Слава Украине".

Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 14 июля. Это случилось после того, как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США на Украине Джорджем Кентом.