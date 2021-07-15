Бывший министр опубликовал в своем Facebook снимок, на котором он держит руку на сердце, и написал «СлаваУкраїні!».
При этом публикацию правили. Изначально было написано — «СлаваУкраїне!».
По правилам, на украинском языке это должно было быть написано как "Слава Україні", а если по-русски, то "Слава Украине".
Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 14 июля. Это случилось после того, как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США на Украине Джорджем Кентом.