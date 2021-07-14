К законопроекту президента Украины Владимира Зеленского депутаты Верховной Рады уже предложили 98 поправок, документ нуждается в серьезной доработке, сказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью изданию «Лига.net», опубликованном 14 июля

Главная проблема законопроекта в том, кто будет определять, является ли тот или иной человек олигархом, считает Разумков. Пока в законе значится, что этот вопрос будет решать Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«СНБО является координационным органом. И полномочий определять, является ли лицо олигархом, у него нет», — подчеркнул Разумков.

В СНБО также может возникнуть конфликт интересов, полагает Разумков. В качестве примера он привел «какого-то председателя Верховной Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса».

«Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да», — пояснил парламентарий.

Также он отметил, что в состав СНБО входит неопределенное количество людей, которое время от времени меняется и ничем не ограничено, и выразил сомнение в том, что, после того как Зеленского сменит на посту другой президент, новый глава государства будет также «честно использовать этот механизм».

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Напомним, Разумков давно дал понять, что ему тесно в команде президента Зеленского и он намерен строить самостоятельную политическую карьеру, вплоть до того, чтобы баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году.