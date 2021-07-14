Украинцы не станут спокойно смотреть на власть, которая «перекрашивается», как хамелеон. Об этом заявил 13 июля президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24»

Путин осудил современных последователей бандеровцев на Украине © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Я имел в виду только одно: что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти», — сказал Путин.

В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев».