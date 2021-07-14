«Муляжи американских копов»: Золотарев объяснил, за что Аваков реально заслужил отставку
«Муляжи американских копов»: Золотарев объяснил, за что Аваков реально заслужил отставку
© Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк
По его словам, Аваков сам написал заявление об отставке и нет никаких сомнений в том, что это будет мирный сценарий расхода.

Депутат пояснил, что ничего революционного в данном решении нет и единственным основанием для него было собственное желание министра. Возможно, Аваков займет какую-либо другую должность в команде, однако его кандидатура не рассматривается на пост премьер-министра страны, резюмировал Арахамия.

Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку.

 