По его словам, Аваков сам написал заявление об отставке и нет никаких сомнений в том, что это будет мирный сценарий расхода.
Депутат пояснил, что ничего революционного в данном решении нет и единственным основанием для него было собственное желание министра. Возможно, Аваков займет какую-либо другую должность в команде, однако его кандидатура не рассматривается на пост премьер-министра страны, резюмировал Арахамия.
Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку.