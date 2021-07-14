Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия 13 июля назвал причину отставки главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает РИА Новости

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Депутат пояснил, что ничего революционного в данном решении нет и единственным основанием для него было собственное желание министра. Возможно, Аваков займет какую-либо другую должность в команде, однако его кандидатура не рассматривается на пост премьер-министра страны, резюмировал Арахамия.

Аваков возглавил МВД 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Зеленского. Министру не раз прочили отставку.