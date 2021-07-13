По словам синоптика, в начале сентября украинцев ждет теплая погода, а со второй декады месяца на Украине пойдут затяжные дожди и похолодает.
«В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами», — рассказал Горбань.
Также синоптик предупредил украинцев о раннем снеге — по его прогнозу, он выпадет уже в ноябре.
Ранее Горбань спрогнозировал, что жара продержится на Украине до конца июля, а затем на страну обрушится удар стихии — мощные ливни и буря.