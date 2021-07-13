Осень-2021 подарит украинцам целых два бабьих лета. Такое предсказание озвучил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии изданию «Сегодня» 13 июля

Синоптики пообещали Украине жару и разгул стихии в июле © REUTERS, Gleb Garanich

«В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами», — рассказал Горбань.

Также синоптик предупредил украинцев о раннем снеге — по его прогнозу, он выпадет уже в ноябре.

Ранее Горбань спрогнозировал, что жара продержится на Украине до конца июля, а затем на страну обрушится удар стихии — мощные ливни и буря.