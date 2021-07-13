Американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру рассказал, может ли вооружённая Западом Украина решиться на войну с Россией

Чёрное море является точкой повышенной опасности — Злобин © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Он добавил, что Украина в военной сфере всегда будет слабее России.

«Нереально Украине конкурировать с ядерной державой, которая владеет минимум половиной монополии на ядерное оружие в мире и способна весь этот мир уничтожить. У Украины таких возможностей никогда не будет», — заверил эксперт.

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