«Решения (о войне. — Ред.) принимаются политиками, поэтому в значительной степени на 99,9% это зависит от политической атмосферы в отношениях между всеми игроками, которые вовлечены. Это и НАТО, и США, и европейцы, и Украина, и Россия, и Турция, и другие страны. Решения о продаже и покупке оружия тоже принимаются политиками, а не военными. Военные выступают только в качестве экспертов, дают свои рекомендации, но они не имеют права распоряжаться бюджетом и принимать решения от имени государства», — сказал Злобин.
Он добавил, что Украина в военной сфере всегда будет слабее России.
«Нереально Украине конкурировать с ядерной державой, которая владеет минимум половиной монополии на ядерное оружие в мире и способна весь этот мир уничтожить. У Украины таких возможностей никогда не будет», — заверил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.