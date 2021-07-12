Слова Зеленского прозвучали на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — сказал он.
Также Зеленский заявил, что нужно ввести США в «нормандский формат» урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что «не успел» поговорить об этом с Меркель.
В рамках «нормандского формата» Зеленский намерен обсудить и «Северный поток 2». Меркель отметила, что обсуждать этот вопрос на встрече лидеров «нормандской четверки» возможно, но он не имеет отношения к урегулированию конфликта в Донбассе.