Президент Украины Владимир Зеленский призвал оказывать давление на Россию «всем вместе» с тем, чтобы состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» - Германии, Франции, России и Украины, пишет РИА Новости 12 июля

Слова Зеленского прозвучали на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — сказал он.

Меркель перед встречей с Зеленским откровенно высказалась о транзите газа через Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В рамках «нормандского формата» Зеленский намерен обсудить и «Северный поток 2». Меркель отметила, что обсуждать этот вопрос на встрече лидеров «нормандской четверки» возможно, но он не имеет отношения к урегулированию конфликта в Донбассе.