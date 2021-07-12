Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытках создать в республике «вторую Украину». Он рассказал об этом в интервью RT 12 июля

«Все не так фатально». Белорусский эксперт о том, как на Украине относятся к России и Белоруссии © Украина.ру сказал Макей.

По его словам, Белоруссия оказалась «на этом разломе», осознает это и намерена «очень плотно работать с нашими российскими друзьями» как на международной арене в двухстороннем формате, так и в рамках различных международных организаций и интеграционных структур, которые существуют на постсоветском пространстве.