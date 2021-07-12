«Я думаю, что цель состояла в том (я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии), чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель — Россия. Почему — потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», — сказал Макей.
По его словам, Белоруссия оказалась «на этом разломе», осознает это и намерена «очень плотно работать с нашими российскими друзьями» как на международной арене в двухстороннем формате, так и в рамках различных международных организаций и интеграционных структур, которые существуют на постсоветском пространстве.