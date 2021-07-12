Бывший президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон 11 июля раскрыл планы насчет возможного опротестовывания результатов парламентских выборов в стране, передает РИА Новости

Западные дипломаты активно вмешиваются в молдавские выборы — Додон © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории», — анонсировал экс-глава республики.

Он допустил, что в парламент Молдавии войдут «всего две-три партии». Также он призвал молдавских политиков не допустить повторения политических кризисов.

Накануне в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».

По данным Центризбиркома страны, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на выборах в Молдавии с 39,97%, у блока «Коммунисты и социалисты» Додона — 33,97%.