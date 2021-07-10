Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о депортации Россиян «после возвращения Крыма». Соответствующий пост он 10 июля опубликовал в своем Telegram-канале

Украинские власти хотят депортировать россиян из Крыма © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Поражает обращенность украинских политиков в далекое несбыточное будущее. Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма…» — написал Пушков.

Он с иронией добавил, что, по версии Киева, возвращение Крыма произойдет «как-то само по себе». По мнению Пушкова, такой расчет превращает заявления украинских политиков о Крыме в бессмысленный фарс и политическую клоунаду.