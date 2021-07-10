Ранее Резников заявил, что украинские власти рассматривают несколько сценариев относительно россиян в Крыму после его «возвращения». В том числе рассматривается их депортация.
«Поражает обращенность украинских политиков в далекое несбыточное будущее. Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма…» — написал Пушков.
Он с иронией добавил, что, по версии Киева, возвращение Крыма произойдет «как-то само по себе». По мнению Пушкова, такой расчет превращает заявления украинских политиков о Крыме в бессмысленный фарс и политическую клоунаду.