Киев не будет вести переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны Донецкой Народной Республики Майя Пирогова. Об этом заявил представитель украинской стороны Денис Казазанский в эфире телеканала «НАШ», передает РИА Новости 9 июля

«Ее (Пирогову — ред.) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», — заявил Казанский.

По словам Казанского, Пирогова была осуждена за терроризм после 2014 года и попадала в поле зрения силовых структур в середине 2000-х годов за экономические преступления и мошенничество.

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Киев не впервые просит исключить Пирогову: в апреле об этом уже говорил глава украинской делегации Леонид Кравчук. В ДНР потребовали от украинской стороны отказаться от таких методов.

О саботаже переговоров с украинской стороны неоднократно говорил полпред России Борис Грызлов. Это, по его мнению, говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом.