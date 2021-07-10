«Ее (Пирогову — ред.) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», — заявил Казанский.
По словам Казанского, Пирогова была осуждена за терроризм после 2014 года и попадала в поле зрения силовых структур в середине 2000-х годов за экономические преступления и мошенничество.
Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы.
Киев не впервые просит исключить Пирогову: в апреле об этом уже говорил глава украинской делегации Леонид Кравчук. В ДНР потребовали от украинской стороны отказаться от таких методов.
О саботаже переговоров с украинской стороны неоднократно говорил полпред России Борис Грызлов. Это, по его мнению, говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом.