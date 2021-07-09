Известный писатель, уроженец Севастополя Платон Беседин рассказал в интервью изданию Украина.ру, как живется русскоязычным авторам на современной Украине

Автор книги «Покидая страну 404» Маргарита Водецкая: Никто не протестует против этой войны © CC0, Pixabay

По мнению Беседина, на сегодняшней Украине нет русских писателей, власти оставляют за такими авторами право лишь называться «русскоязычными».

«Один случай характеризует отношение очень точно. Мы участвовали в коллективном сборнике. Была автограф-сессия, где собрали всех авторов книги — посадили в ряд за один стол. И вот подходит девушка. Каждый оставляет автограф на своём рассказе. Я тоже соответственно. И тут [писательница и экс-депутат Верховной Рады Мария] Матиос, сидевшая рядом, заявляет: "Так это вы Беседин? Москаль! Я с вами рядом сидеть не буду". Встаёт и уходит. Вот так», — рассказал он.

Беседин отметил, что нельзя сказать, что русских писателей загоняют на Украине в гетто, но тенденция налицо. Так, он вспомнил, как украинское «профессиональное сообщество» критиковало его за русский язык и русофильство после получения им первой литературной стипендии.

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