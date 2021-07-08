- Платон, твои книги включены на Украине в список запрещённых. Это логично, желанно, закономерно?
— Если руководствоваться, что называется, здравой логикой, то нет, конечно, это совсем не закономерно. Потому что украинофобом меня не назовёшь точно. Так мне казалось. (Смеётся.) И все эти их формулировки по отношению ко мне кажутся предельно дикими. В «Миротворце», к примеру, они написали «за разжигание межнациональной розни» — и это после моей книги «Дневник русского украинца», в которой я только и делаю, что говорю о необходимости диалога, поиска общего языка. Вот как так, а?! Да и чем Украине навредила книга «Почему русским нельзя мечтать?».
Но одна моя читательница правильно сказала: «Ясно, почему они ополчились. Вы пишете и говорите правду». Так что с этой стороны всё закономерно и логично. Части людей в Украине претит правда в принципе. Они боятся её как чёрт ладана. Банальное сравнение, но в данном случае очень точное.
- Ты из тех, кто может сравнивать. Как различается статус русского писателя в России и на Украине? Как сейчас говорят, «плюсы, минусы, подводные камни»…
— Вопросы лёгкими не будут, я понял, Константин. Постараюсь сформулировать концентрированно. В Украине не было русских писателей. Они сами существовали, конечно, и очень достойные, но Украина отказывала им в этом праве. Потому называла их «русскоязычными». Один случай характеризует отношение очень точно. Мы участвовали в коллективном сборнике. Была автограф-сессия, где собрали всех авторов книги — посадили в ряд за один стол. И вот подходит девушка. Каждый оставляет автограф на своём рассказе. Я тоже соответственно. И тут Матиос, сидевшая рядом, заявляет: «Так это вы Беседин? Москаль! Я с вами рядом сидеть не буду». Встаёт и уходит. Вот так.
Однако при этом книги на русском издавались. У меня же вышла книга в Украине «Учитель», она на русском языке. Есть прекрасный журнал «Радуга». В общем, нельзя сказать, что в Украине нас в гетто загоняли, но того очень хотели, да. И помню, когда мне дали первую в Украине литературную стипендию, то «профессиональное сообщество» кляло и било именно за русский язык и русофильство.
- А в России?
— Тут другая история. К России, её литературному пространству тянутся — это естественно — русские писатели со всего мира. Тут важно понять, что русский писатель — это, во-первых, язык, на котором он пишет, а во-вторых, скажем так, определённая система ценностей.
К примеру, большинство из тех, кто сегодня более или менее успешно продаёт свои книги, русскими писателями не являются. Они именно что русскоязычные писатели, ну и российские тоже. Это чуждые русской литературе персоны, напоминающие вирусы. И тот же Юрий Милославский, проживающий в США, в триста раз более русский писатель, чем большинство персон, которых награждают то одной, то другой премией.
Однако премиальный процесс, который властвует сегодня в России, по сути приговорил нашу литературу. Прежде всего он привёл нас к тому, что читатель разочаровался в современной русской (а правильнее — русскоязычной) литературе и плотно подсел на переводную литературу, которая, к слову, очень дурно, наспех переводится. Вот вам и культурный код — чуждый.
- А вообще нужно ли кому-нибудь слово писателя в наш век «тик-тока» и музыкальных клипов, не много ли литераторы о себе возомнили?
— Да кто что возомнил? Пишут и пишут, варятся в своём котле. Иногда, правда, так, что хочется крикнуть «горшочек, не вари». Возомнили о себе много не литераторы, а те, кто этим премиальным литературным процессом пытается управлять. Те, кто, к примеру, игнорировал великих русских писателей Олега Павлова и Эдуарда Лимонова. Вот они да, возомнили.
Нужно ли слово писателя? Это на самом деле весьма обширный вопрос. Тут ведь фокус в том, что Россия — страна словоцентричная. И писатель в ней имел канонический статус, почти сакральный. Тот же «советский писатель» — это же колоссальная роль. Нигде ни в одной стране мира не было такого почитания и влияния у писателей. Сейчас это невозможно, прежде всего потому, что Россия, как и мир, постепенно утрачивают свою словоцентричность. Чтение не терпит посредственности, а именно посредственности заправляют сегодня миром. И это не я сказал, а Ортега-и-Гассет.
- Ты с болью пишешь о различных неурядицах, негараздах. Иногда кажется, что отчаянно кричишь. Тебя слышат?
— Русский писатель пишет только с болью. Иначе нельзя! Я вот в конце прошлого года читал «Дневник больничного охранника» уже упомянутого мною Павлова. Это боль, перенесённая в текст. Такое чтение выламывает, видоизменяет, но это необходимо, чтобы в конечном счёте сострадать, понимать. Надо ли это современному человеку? Обнажённому нерву всегда тяжелее. И дуракам в принципе живётся легче. Но если человек верит во что-то высшее, в Бога, да, то иначе нельзя. И я не уверен, что меня слышат, вообще не уверен, но отчаянно кричишь ведь во многом и для себя тоже, чтобы не дать совести уснуть. Если ты всё делал правильно, то на том свете это узнаешь. А когда слышат всё-таки — случается и подобное, — то это отрадно вдвойне. Патетичный ответ, но искренний, уж прости.
- Как ты себе представляешь будущее Крыма и Севастополя?
— Ну, я уверен на сто процентов, что у Севастополя и Крыма всё будет относительно нормально, пока у власти Владимир Владимирович. Это моя глубокая уверенность. А вот что после? Разные варианты на самом деле могут быть.
Фокус ведь в том, что, несмотря на эти семь лет (да, семь лет прошло после воссоединения!), ни на полуострове, ни на «материке» так до конца и не сообразили, что произошло на самом деле. Для одних Крым — заноза в сытой заднице, для других — это блестящая спецоперация, для третьих — способ обогатиться. Есть и те, кто понимает, что воссоединение — акт сакральный, и вместе с тем это шанс для России, именно так — шанс. Но и этих, понимающих, душат и придавливают коррупцией, бюрократией, глупостью, посредственностью.
Пока, к сожалению, я вижу, что Крым воспринимается многими как дойная корова. Они застраивают его, катают в бетон, асфальт… Когда вы, сволочи, нажрётесь уже? И, конечно, «пилите, Шура, они золотые». Вот и пилят федеральные проекты — на них, точнее, пилят. Да и ты попробуй скажи откровенно о проблемах Крыма — тут же налетят стервятники и тупицы с двух сторон с воплями: «Ах вы, сволота неблагодарная! Мы вам столько всего дали!» Это одни, а другие что-нибудь своё бросят в адрес «понаехов». Только так и бывает, когда у страны нет чёткого видения, что есть Севастополь и Крым на самом деле. Севастополь же я бы сделал закрытым городом — и точка.
- А будущее Украины, Донбасса?
— Я помню апрель 2014-го и помню людей, которым объясняли, что этот референдум — шаг к следующему референдуму для воссоединения с Россией. Я помню российский флаг и надпись «Луганск — русский город» на въезде. И многое другое подобное помню. Мы понимаем, что люди выходили, люди отдавали жизни, ломали судьбы не за то, что сейчас происходит. Донбасс вспоминают тогда, когда это удобно. Мол, обстреляли — расскажем как страшилку. И такой подход, сколь мерзко подобное бы ни прозвучало сейчас, родил в людях усталость и отторжение. Массовый человек больше не сочувствует Донбассу. А ведь это боль — реальная боль каждого русского человека.
Ты хочешь узнать о будущем? Оно в кровавом тумане. Полагаю, что хорошо бы для начала наладить дела внутри Народных Республик. Прищучить всех тех, кто сейчас там творит беспредел, кто обирает своих же. Это мы тут о патриотизме и людях, а они просто воспринимают эту территорию как место обогащения и не брезгуют ничем.
Что до Украины, то её развитие как анти-России будет происходить и дальше. Пока не случится действительно большое потрясение. Тогда, может быть, что-то перевернётся.
- Известно, что образы конструируют не только в литературе, но и в политике. Какой образ в нынешней украинской политике тебе наиболее симпатичен?
— Отличный вопрос. Мне вообще всегда казалось, что украинская политика всегда более яркая, что ли, с точки зрения шоу, чем российская. Такие персонажи, как Янукович, Ляшко, Кличко, Кива, — это абсолютно литературная история. И никакой сатиры не надо.
Да и не станем забывать, что приход к власти Зеленского — это во многом постмодернистская история, когда жизнь только подражает искусству. И я не из тех, кто полагает, что украинцы голосовали за Голобородько, но подобный элемент всё же присутствовал.
Другой вопрос, что всё это закончилось кровью. И сейчас Украина — её высшие круги — напоминает переродившийся цирк из дешёвого фильма ужасов. То он смешил, заманивая, а теперь — кровь и насилие. Потому нет того, к чему бы или к кому бы я испытывал симпатию именно сейчас.
- Русские люди, которые не хотят быть русскими людьми, убивают других русских людей. И окружающим наплевать, не так ли?
— Не думаю, что плевать. Многими это воспринималось с болью, искренней болью. Но человек есть существо, ко всему привыкающее, и это его лучшее определение, как писал Достоевский. Невозможно всё время жить в ощущении братоубийственной войны и с постоянным педалированием боли. Её глупой и навязчивой демонстрацией медиаматрица заставила, если угодно, отречься от сострадания. Люди банально занялись своими делами.
Звучит отвратительно, но это так.
Что же касается, высших кругов, высших сфер, то тут скорее не плевать, а скорее на пользу. Банальность, но война — это колоссальные деньги, и их зарабатывают как с украинской, так и с российской стороны. Всех во многом всё устраивает. Не устраивает это только тех, кто сидит в подвалах, кто живёт на пять тысяч рублей, кто остался без всего. Это наш конфликт, и решать его нам. Запад только рад, что произошло то, чего он столь долго и упорно добивался — братоубийства, и этот конфликт из конфликта гражданского сугубо в Украине давно уже стал конфликтом украино-российским, я сейчас не об армиях в первую очередь, а о конфликтах разных версий и разных поколений.
- Ты видишь какой-то реальный — не идеалистический — выход из ситуации?
— Беда в том, что только идеалистический выход тут и есть. Ведь мы понимаем, что конфликт этот случился, так как вызревал давно. Вы ставите кастрюлю на огонь, а когда начинает выкипать, ещё плотнее пытаетесь закрыть крышку, но всё равно рано или поздно рванёт. Российская политика в Украине провалена, и только России, как бы это сейчас ни прозвучало, необходимо исправлять ситуацию. Исправлять надо, это и геополитическая, и цивилизационная задача. А это крайне долгий и кропотливый труд: делать всё то, что не сделали, но уже в более сложных, куда более сложных условиях. Иных вариантов, к сожалению, нет. Но произойдёт катастрофа — и многое изменится. Так мне это видится.
- Традиционный для литератора вопрос: что на столе? Что пишешь, кроме статей?
— Больной вопрос, ох, больной! Я, конечно, пишу не только статьи, но и сценарии. Правда, сценарий для фильма — мечта… Мечта — не предлагают пока что. Однако понимаю, Константин, что спрашиваешь ты о литературе. Ужас в том, и тут я делаю признание, что за четыре года я написал лишь одну повесть. Да, вышла книга публицистики «Почему русским нельзя мечтать?», которую на Украине и запретили. Очень важная книга, но вот с прозой…
Эх, был завален спасением то одних, то других. И это меня, честно сказать, мучило страшно. Потому что было убийственное ощущение того, что растрачиваю крохи таланта на пустяковое, что не выполняю своё предназначение. Так что сейчас вернулся в счастье и муку одновременно — пишу повесть, медленно и трудно пишу, а там как Бог даст и насколько усердия хватит. Как говорил Чуковский, «я не слишком высокого мнения о своём таланте, но зато я настойчив и трудолюбив». Чего всем нам, людям пишущим, собственно, и желаю.