«В июне террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса". Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики"», — написал Гончаренко.

По его словам, 16 июня он направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Лукашенко с ЛНР. Гончаренко считает, что действия Лукашенко — это «посягательство на территориальную целостность Украины», поэтому Офис генпрокурора обязан открыть против него уголовное дело.

Что известно о службе Протасевича в «Азове»?
Что известно о службе Протасевича в «Азове»?
© REUTERS, Stringer
Кроме того, по мнению депутата, Украина должна усиливать санкционное давление на главу республики.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. При этом республики Донбасса подозревают его в участии в боевых действиях на стороне ВСУ и преступлениях против мирного населения.