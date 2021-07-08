Генеральная прокуратура Украины детально изучает сотрудничество президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале 8 июля написал депутат Верховной Рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

«В июне террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса". Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики"», — написал Гончаренко.

По его словам, 16 июня он направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Лукашенко с ЛНР. Гончаренко считает, что действия Лукашенко — это «посягательство на территориальную целостность Украины», поэтому Офис генпрокурора обязан открыть против него уголовное дело.

Что известно о службе Протасевича в «Азове»? © REUTERS, Stringer

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. При этом республики Донбасса подозревают его в участии в боевых действиях на стороне ВСУ и преступлениях против мирного населения.