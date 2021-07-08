«В июне террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса". Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики"», — написал Гончаренко.
По его словам, 16 июня он направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Лукашенко с ЛНР. Гончаренко считает, что действия Лукашенко — это «посягательство на территориальную целостность Украины», поэтому Офис генпрокурора обязан открыть против него уголовное дело.
Кроме того, по мнению депутата, Украина должна усиливать санкционное давление на главу республики.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.
Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. При этом республики Донбасса подозревают его в участии в боевых действиях на стороне ВСУ и преступлениях против мирного населения.