Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик пояснила, что в уличных ларьках нет проточной воды — соответственно, ножи, которыми нарезают компоненты шаурмы, и поверхности, на которой ее готовят, просто нечем вымыть, и на них скапливаются все вредные бактерии.
Кроме того, летом в жару быстро портятся майонезные и сырные соусы, которые добавляют в шаурму, отметила эксперт.
«Это опасно, это стопроцентное развитие патогенной микрофлоры», — заявила Янчик.
При этом специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко добавила, что летом есть уличную еду опасно еще и из-за летающих повсюду насекомых, которые могут попасть в любые продукты. Она рекомендовала перекусывать на улице хорошо вымытыми овощами.