О том, чем особенно опасна шаурма летом и какими продуктами лучше перекусить на улице, на днях рассказали эксперты в эфире канала «Украина 24»

Украинка наелась шаурмы со стеклом: детали вопиющей истории © Joe / flickr Мария Янчик пояснила, что в уличных ларьках нет проточной воды — соответственно, ножи, которыми нарезают компоненты шаурмы, и поверхности, на которой ее готовят, просто нечем вымыть, и на них скапливаются все вредные бактерии.

Кроме того, летом в жару быстро портятся майонезные и сырные соусы, которые добавляют в шаурму, отметила эксперт.

«Это опасно, это стопроцентное развитие патогенной микрофлоры», — заявила Янчик.

При этом специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко добавила, что летом есть уличную еду опасно еще и из-за летающих повсюду насекомых, которые могут попасть в любые продукты. Она рекомендовала перекусывать на улице хорошо вымытыми овощами.