Заявления Лондона о подготовке новых провокаций в Крыму вызывают в Москве обеспокоенность, Россия будет предпринимать все необходимые меры, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Интерфакс 7 июля

Ранее британский эсминец Defender вторгся в воды Крыма и покинул их только после предупредительного обстрела и бомбометания. Главы МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции.

«Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президент России, и на других уровнях неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения госграницы в море», — сказал Песков.

Он уточнил, что «каждый раз, когда будет нарушаться российская госграница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать».

«Во-первых, пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения госграницы. И, конечно же, все дипломатические инструментарии также будут задействоваться», — пояснил Песков.

Британский конфуз © © REUTERS / Yoruk Isik

Единственный способ избежать повторения подобных инцидентов — прекратить нарушение государственной границы России «абсолютно провокационным образом», подчеркнул Песков.